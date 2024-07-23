Пентагон: Арктика становится для США регионом стратегического противостояния

Арктика в контексте геополитических и климатических изменений становится для Соединенных Штатов регионом стратегического противостояния.

Арктика в контексте геополитических и климатических изменений становится для Соединенных Штатов регионом стратегического противостояния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленной стратегии по Арктике, опубликованной Министерством обороны США.

В документе отмечается, что "крупные геополитические изменения создают необходимость выработки нового стратегического подхода к Арктике". К таким изменениям в Пентагоне относят украинский кризис, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, "укрепление сотрудничества между КНР и Россией", а также ускорение воздействия климатических изменений.

"Этот становящийся все более доступным регион превращается в арену для стратегического противостояния, и США необходимо быть готовыми отвечать на вызовы вместе с союзниками и партнерами", - говорится в документе, в котором также подчеркивается, что перечисленные изменения создают "более

"Обновленная стратегия Пентагона предписывает укреплять возможности в Арктике, расширять взаимодействие с союзниками и партнерами, а также распоряжаться силами таким образом, чтобы обеспечить готовность действовать в северных широтах", - отмечается в документе.