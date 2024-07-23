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Пентагон: Арктика становится для США регионом стратегического противостояния

Пентагон: Арктика становится для США регионом стратегического противостояния Арктика в контексте геополитических и климатических изменений становится для Соединенных Штатов регионом стратегического противостояния.
Другие страны
23 июля 2024 г. 04:17
Пентагон: Арктика становится для США регионом стратегического противостояния

Арктика в контексте геополитических и климатических изменений становится для Соединенных Штатов регионом стратегического противостояния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленной стратегии по Арктике, опубликованной Министерством обороны США.

В документе отмечается, что "крупные геополитические изменения создают необходимость выработки нового стратегического подхода к Арктике". К таким изменениям в Пентагоне относят украинский кризис, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, "укрепление сотрудничества между КНР и Россией", а также ускорение воздействия климатических изменений.

"Этот становящийся все более доступным регион превращается в арену для стратегического противостояния, и США необходимо быть готовыми отвечать на вызовы вместе с союзниками и партнерами", - говорится в документе, в котором также подчеркивается, что перечисленные изменения создают "более

"Обновленная стратегия Пентагона предписывает укреплять возможности в Арктике, расширять взаимодействие с союзниками и партнерами, а также распоряжаться силами таким образом, чтобы обеспечить готовность действовать в северных широтах", - отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: Arktika ABŞ üçün strateji qarşıdurma bölgəsinə çevrilir

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