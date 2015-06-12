Пентагон: антитеррористической коалиции понадобится до 10 лет для разгрома ИГ

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Антитеррористической коалиции, возглавляемой США, понадобится до 10 лет на разгром группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил в четверг начальник штаба сухопутных войск США Рэймонд Одиерно в интервью телеканалу CBS.

"На решение этой проблемы может уйти три года, пять лет, семь лет, 10 лет. Ее нельзя устранить за одну ночь", - подчеркнул генерал, отвечая на вопросы журналистов о том, как быстро коалиция покончит с экстремистами.

Он считает, что главную роль в ликвидации террористов должно сыграть иракское правительство. "Мы лишь можем помочь им, и мы готовы помочь им решить эту проблему", - сказал Одиерно.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что в Пентагоне в четверг также сообщили, что теперь боевики ИГ скрываются от авиации коалиции. "В начале противостояния террористы, ничего не опасаясь, передвигались в автоколоннах, а также отмечали свои позиции при помощи флагов, - отметил майор Джон Истон, участвующий в операции. - Теперь же они изменили свою тактику".

По его словам, боевики "прячутся среди гражданского населения и используют ложные цели, чтобы не быть замеченными". "Террористы боятся наших авиаударов", - заключил он.

ИГ - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Группировка была создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11-ти радикальных суннитских формирований во главе с подразделением "Аль-Каиды" в Ираке ("Каида аль-джихад в Ираке"). Террористы поставили цель захватить суннитскую часть Ирака и превратить ее в военизированное исламское суннитское государство, как только из страны уйдут силы международной коалиции во главе с США.