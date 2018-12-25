Пентагон анонсировал встречу высокопоставленных военных США и Турции

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ На этой неделе должна состояться встреча высокопоставленных военных США и Турции. Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила представитель Пентагона Хезер Бабб.

Отмечается, что на ней планируется обсудить ситуацию на северо-востоке Сирии, а также вопросы безопасности.

«Я могу подтвердить, что на этой неделе в Турции пройдут встречи. Соединённые Штаты и Турция активно координируют все вопросы, касающиеся как турецкой безопасности, так и ситуации в северо-восточной Сирии. Я не буду вдаваться в подробности этих обсуждений», — указала она.

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа совершить визит в Турцию в 2019 году.