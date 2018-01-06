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    Пентагон анонсировал новую военную стратегию США

    Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Новая военная стратегия США будет опубликована 19 января. Как передает Report со ссылкой на Известия, об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в ходе общения с журналистами.

    «Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая, которая изложена в несекретном виде», – сообщил Мэттис.

    Как ожидается, позднее американское оборонное ведомство представит рамочные стратегии по ядерным документам и противоракетной обороне.

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