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Пентагон: анализ ДНК подтвердил личность главы ИГ

​Пентагон: анализ ДНК подтвердил личность главы ИГ

Результаты ДНК-анализа подтвердили, что убитым в ходе спецоперации Соединенных Штатов был именно глава ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннета Маккензи.

"Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК (взятым c тела и имевшимся у США - RT)", - заявил он.

Маккензи также уточнил, что вероятность ошибки составляет один к 104 септиллионам.

27 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что лидер ИГ был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера "Исламского государства" в сирийском Идлибе.

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