​Пентагон: Американский военнослужащий погиб на севере Ирака

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащий США был убит на севере Ирака неподалеку от города Эрбиль.
Как сообщает Report, об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.
"Он погиб в бою. Это горькая потеря", - цитирует заявление Картера агентство Reuters.
Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащий США был убит на севере Ирака неподалеку от города Эрбиль.
Как сообщает Report, об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.
"Он погиб в бою. Это горькая потеря", - цитирует заявление Картера агентство Reuters.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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