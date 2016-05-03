 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Пентагон: Американский военнослужащий погиб на севере Ирака

    Эштон Картер: Он погиб в бою. Это горькая потеря© Courtesy İmage

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащий США был убит на севере Ирака неподалеку от города Эрбиль.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.

    "Он погиб в бою. Это горькая потеря", - цитирует заявление Картера агентство Reuters.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi