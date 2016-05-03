​Пентагон: Американский военнослужащий погиб на севере Ирака

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащий США был убит на севере Ирака неподалеку от города Эрбиль.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.

"Он погиб в бою. Это горькая потеря", - цитирует заявление Картера агентство Reuters.