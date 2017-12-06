Пентагон: Американские войска останутся в Сирии и после победы над ИГ

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Американские войска останутся в Сирии и после окончательной победы над террористической группировкой "Исламское государство". Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве обороны США.

На данный момент на сирийской территории действует около 1 700 американских военнослужащих.

"Мы продолжим находиться на сирийской земле, пока это необходимо для помощи партнерам и предотвращения возвращения террористических группировок. Коалиция обязана лишить ИГ возможности контрнаступления и проведения терактов вне Сирии", - заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.