Пентагон: 33 страны согласовали планы ведения военной кампании против группировки ИГ

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Новое совещание представителей государств - участников военной кампании против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) состоялось в США. Об этом сообщило в пятницу Центральное командование (СЕНТКОМ) вооруженных сил Соединенных Штатов.

По ее свидетельству, переговоры прошли в штабе СЕНТКОМ в Тампе (Флорида). В данных консультациях, как уточнило СЕНТКОМ, принимали участие должностные лица 33 стран, занимающиеся военным планированием. Конференция, как выясняется, началась еще 12 ноября и длилась 10 дней. Заблаговременно СЕНТКОМ, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, об этих консультациях не уведомляло. Всего в переговорах приняло участие "почти 200" военачальников, "которые занимались синхронизацией и "тонкой отладкой" планов, направленных на ослабление и уничтожение ИГИЛ", отметило СЕНТКОМ. ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта") - это прежнее название ИГ, отмечает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По словам СЕНТКОМ, значительное внимание на конференции было уделено "дальнейшему развитию планов", нацеленных на подготовку и оснащение "сил безопасности Ирака", чтобы те смогли "восстановить боевую мощь, противодействовать ИГИЛ" и в конечном счете самостоятельно обеспечивать оборону собственной страны. "Участники конференции смогли закрепить планы и обсудить, как лучше всего обеспечить синхронизацию и взаимодополнение усилий, призванных оказать помощь иракцам", - заявило СЕНТКОМ. Кроме того, добавило оно, совещание предоставило собравшимся "уникальную возможность обменяться взглядами на ситуацию в регионе и мнениями о том, как лучше всего противостоять ИГИЛ и в конечном счете нанести поражение этой террористической группировке".

Со своей стороны глава СЕНТКОМ генерал Ллойд Остин утверждал, что на совещании был достигнут "огромный прогресс". "Я уверен, что проделанная напряженная работа принесет существенные дивиденды в будущем", - провозгласил Остин, не конкретизируя свое высказывание.

Схожие консультации США провели в октябре на военной базе Эндрюс под Вашингтоном в штате Мэриленд. В них тогда приняли участие высшие военачальники 21 страны, тем или иным образом участвующей в борьбе с боевиками ИГ в Ираке и Сирии.