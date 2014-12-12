​Пенсия президента Франции составит 15 тысяч евро в месяц

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд после окончания своих полномочий сможет рассчитывать на пенсию в размере 15 тыс. евро. Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт французского телеканала BFM.

"В общей сложности по достижении пенсионного возраста Франсуа Олланд сможет претендовать на ежемесячное денежное пособие в размере 15 114 евро", - заявила директор кабинета президента Франции Сильви Юбак. Таким образом, она опровергла информацию, ранее появившуюся во французском журнале Marianne о том, что пенсия седьмого президента Пятой республики составит 36 тыс. евро.

По данным французских СМИ, состояние действующего главы государства оценивается в 1 млн. евро. Ему принадлежит дом на Лазурном берегу в курортном городе Мужен стоимостью 800 тыс. евро. Кроме того, президент является совладельцем двух квартир в Канне. Его доля в этих апартаментах оценивается в 370 тыс. евро.