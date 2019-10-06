Пенс заступился за Трампа и назвал демократов бездельниками

Вице-президент США Майкл Пенс выступил с поддержкой американского президента Дональда Трампа, которого обвиняют в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, демократы, которые инициировали процедуру импичмента против Трампа, просто бездельники. Он обвинил их в том, что они «пытаются бесстыдно переиграть» решение предстоящих президентских выборов в 2020 году.

Пенс отметил, что демократы уже два с половиной года пытаются проводить расследования против Трампа, но все их попытки не увенчиваются успехом.

«Спустя два года расследований нет сговора или препятствования», - подчеркнул Пенс.