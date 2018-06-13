Пенс: Военные учения США с Южной Кореей продолжатся

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Военные учения США с Южной Кореей будут проводиться, несмотря на обещание Трампа прекратить их взамен на "успешные переговоры с КНДР".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом, по словам сенатора Кори Гарднера, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Заявление Трампа вызвало замешательство в Республиканской партии, и Пенс постарался успокоить ее членов. Сенатор Кори Гарднер отметил, что Пенс сообщил о том, что "администрация продолжит выяснять, о чем говорил президент" и что "учения с Южной Кореей продолжатся".

Однако директор по коммуникациям Пенса Джаррод Эйген написал в Twitter: "Вице-президент не говорил, что военные учения с Южной Кореей продолжатся".

В свою очередь, представитель Пентагона сообщил, что военные США пока не получали никаких указаний о приостановке учений в Южной Корее.