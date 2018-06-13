 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пенс: Военные учения США с Южной Кореей продолжатся

    По словам представителя Пентагона, военные США пока не получали никаких указаний о приостановке учений в Южной Корее© JUNG YEON-JE / AFP - Getty Images

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Военные учения США с Южной Кореей будут проводиться, несмотря на обещание Трампа прекратить их взамен на "успешные переговоры с КНДР".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом, по словам сенатора Кори Гарднера, заявил вице-президент США Майк Пенс.

    Заявление Трампа вызвало замешательство в Республиканской партии, и Пенс постарался успокоить ее членов. Сенатор Кори Гарднер отметил, что Пенс сообщил о том, что "администрация продолжит выяснять, о чем говорил президент" и что "учения с Южной Кореей продолжатся".

    Однако директор по коммуникациям Пенса Джаррод Эйген написал в Twitter: "Вице-президент не говорил, что военные учения с Южной Кореей продолжатся".

    В свою очередь, представитель Пентагона сообщил, что военные США пока не получали никаких указаний о приостановке учений в Южной Корее.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi