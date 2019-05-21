​Пенс: США рассматривают все варианты действий в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты» действий в Венесуэле.

Как передает Report, об этом информирует пресс-служба Белого дома.

По словам Пенса, американский лидер Дональд Трамп «возглавил коалицию из более чем 50 государств, признавших временным президентом» лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Он заявил, что США продолжат оказывать экономическое и дипломатическое давление на Венесуэлу, а также на «её покровителей на Кубе».

«Президент Трамп ясно дал понять: все варианты на столе», - заявил Пенс.