Пенс: США не остановятся, пока не уничтожат всех своих врагов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон не успокоится, пока не уничтожит всех своих врагов, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

«Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас. Но будьте уверены: президент Трамп и его администрация и эта страна никогда не остановятся, пока враги не будут уничтожены и наше государство снова не будет в безопасности», — сказал он.

Вице президент пообещал остановить террористов.

«Варвары из ИГИЛ жестоко расправляются с теми, кто мешает их попыткам создать мировой халифат. И они не остановятся до тех пор, пока мы не остановим их. А мы их остановим», —резюмировал Пенс.