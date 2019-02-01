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    Пенс призвал Мадуро "не испытывать решимость" США

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «не испытывать решимость» Вашингтона и уйти в отставку, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    «Сейчас не время для диалога, время для действий. Диктатуре Мадуро пришёл конец», — заявил Пенс.

    По его словам, Соединённые Штаты рассматривают все варианты действий в отношении страны.

    «Николас Мадуро правильно поступит, если не будет испытывать решимость США», — сказал он.

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