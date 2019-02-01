Пенс призвал Мадуро "не испытывать решимость" США

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «не испытывать решимость» Вашингтона и уйти в отставку, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Сейчас не время для диалога, время для действий. Диктатуре Мадуро пришёл конец», — заявил Пенс.

По его словам, Соединённые Штаты рассматривают все варианты действий в отношении страны.

«Николас Мадуро правильно поступит, если не будет испытывать решимость США», — сказал он.