Пенс призвал Мадуро "не испытывать решимость" США

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «не испытывать решимость» Вашингтона и уйти в отставку, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
«Сейчас не время для диалога, время для действий. Диктатуре Мадуро пришёл конец», — заявил Пенс.
По его словам, Соединённые Штаты рассматривают все варианты действий в отношении страны.
«Николас Мадуро правильно поступит, если не будет испытывать решимость США», — сказал он.
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