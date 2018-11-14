Пенс пригрозил Китаю холодной войной

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Если Китай не изменит свое поведение, его ждет тотальная холодная война с США и их партнерами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью газете Washington Post вице-президент США Майк Пенс.

Как отметил Пенс, "лучший (если не последний) шанс" Китая избежать сценария холодной войны с США — это провести "масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности". "Я думаю, что это во многом будет зависеть от Аргентины", — сказал Пенс, имея в виду запланированную встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе.

На вопрос, что произойдет, если Пекин не согласится действовать таким образом, чтобы избежать холодной войны с США, Пенс ответил: "Тогда так тому и быть".

Если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки, США готовы к усилению экономического, дипломатического и политического давления на Китай, отметил Пенс. Он считает, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика "менее устойчива". "Мы действительно считаем, что в любом случае находимся в сильной позиции", — сказал Пенс и добавил, что США может "удвоить" пошлины.

Ранее США внесли пять человек и палестинскую группировку в список санкций.