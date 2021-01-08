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Пенс не поддерживает призывы к отстранению Трампа от власти

Пенс не поддерживает призывы к отстранению Трампа от власти Вице-президент США Майкл Пенс не поддерживает призывы к отстранению от власти действующего американского лидера Дональда Трампа на основе положений 25-й поправки к Конституции США.
Другие страны
8 января 2021 г. 05:53
Пенс не поддерживает призывы к отстранению Трампа от власти
Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс не поддерживает призывы к отстранению от власти действующего американского лидера Дональда Трампа на основе положений 25-й поправки к Конституции США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По словам ее источников, Пенс не согласен с законодателями в Конгрессе США, которые требуют, чтобы вице-президент выполнял обязанности главы государства вместо Трампа. По сведениям газеты, ряд членов кабинета также не считает это целесообразным.

Портал Business Insider привел слова источника из числа республиканцев. "Этого не будет", - отметил тот, говоря о возможности того, что Пенс примет полномочия главы государства.

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Версия на азербайджанском языке Mayk Pens Trampın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasını dəstəkləmir

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