Пенс не поддерживает призывы к отстранению Трампа от власти

Вице-президент США Майкл Пенс не поддерживает призывы к отстранению от власти действующего американского лидера Дональда Трампа на основе положений 25-й поправки к Конституции США.

Вице-президент США Майкл Пенс не поддерживает призывы к отстранению от власти действующего американского лидера Дональда Трампа на основе положений 25-й поправки к Конституции США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По словам ее источников, Пенс не согласен с законодателями в Конгрессе США, которые требуют, чтобы вице-президент выполнял обязанности главы государства вместо Трампа. По сведениям газеты, ряд членов кабинета также не считает это целесообразным.

Портал Business Insider привел слова источника из числа республиканцев. "Этого не будет", - отметил тот, говоря о возможности того, что Пенс примет полномочия главы государства.