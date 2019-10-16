 Наверх

Пенс и Помпео 16 октября отправятся на переговоры с властями Турции

Пенс и Помпео 16 октября отправятся на переговоры с властями Турции

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии.

Как передает “Report”, об этом американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам.

Согласно пресс-релизу, распространенному пресс-службой Пенса, в состав американской делегации также входят помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Как отмечается в пресс-релизе, на 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с президентом Турции Тайпом Эрдоганом.

Для Пенса это будет первый визит в Турцию с тех пор, как он занял кресло вице-президента США.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!