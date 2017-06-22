Майк Пенс: "эра стратегического терпения" в отношении КНДР закончилась

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс предупредил в четверг, что "эра стратегического терпения" в отношении Северной Кореи завершилась.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал он, выступая в Центре Уильсона в Вашингтоне.

"Когда дело касается Северной Кореи для этой администрации, эра стратегического терпения кончилась", — заявил вице-президент.

По его словам, "брутальный режим Северной Кореи является главной угрозой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Пенс отметил, что под руководством президента Дональда Трампа "США продолжат работать с союзниками в регионе и Китаем над тем, чтобы увеличить экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею".

"Мы будем делать это до тех пор, пока Северная Корея раз и навсегда не откажется от своей ядерной и баллистической программ", — сказал вице-президент.