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    Пенни Мордонт назначена министром по вопросам международного развития Великобритании

    Мордонт ранее занимала должность замглавы министерства труда и по делам пенсий© Pressandjournal

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Пенни Мордонт назначена министром по вопросам международного развития Великобритании после того, как Прити Пател подала в отставку на фоне скандала вокруг ее тайных встреч с представителями руководства Израиля.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщила Би-би-си.

    Мордонт ранее занимала должность замглавы министерства труда и по делам пенсий.

    Прити Пател в среду объявила о своей отставке, так как несколькими днями ранее стало известно, что в августе этого года она нарушила министерский кодекс в ходе частного визита в Израиль. По сообщениям израильских СМИ, она провела 12 встреч с официальными лицами этой страны, не известив об этом британский МИД и премьер-министра Терезу Мэй.

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