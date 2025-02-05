Пэм Бонди приведена к присяге в качестве министра юстиции США

Член Верховного суда США Кларенс Томас привел Пэм Бонди к присяге в качестве нового американского министра юстиции - генерального прокурора.

Член Верховного суда США Кларенс Томас привел Пэм Бонди к присяге в качестве нового американского министра юстиции - генерального прокурора.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

Отмечается, что церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа.

"Я знаю, я должен сказать, что она будет совершенно беспристрастной по отношению к демократам. И, думаю, она будет настолько беспристрастна, насколько это возможно", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, что Сенат Конгресса во вторник утвердил назначение Бонди на пост главы американского Минюста. Трамп выдвинул кандидатуру Бонди на должность главы Минюста в конце ноября 2024 года после того, как от борьбы за этот пост отказался бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц. Бонди училась в Университете Флориды и в Стетсонском университете. Она стала первой женщиной на посту генпрокурора Флориды и занимала эту должность с 2011 по 2019 год. Ключевым направлением ее работы была борьба с опиоидным кризисом.