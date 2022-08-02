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Пелоси: Визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая

Пелоси: Визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая Прибывшая на Тайвань спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что ее визит никак не противоречит политике Вашингтона по отношению к Китаю.
Другие страны
2 августа 2022 г. 20:15
Пелоси: Визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая

Прибывшая на Тайвань спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что ее визит никак не противоречит политике Вашингтона по отношению к Китаю.

Как сообщает Report, об этом американский политик написала в Twitter.

"Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях", - уточнила спикер.

Пелоси также подчеркнула, что Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво. По словам спикера, ее визит - свидетельство поддержки динамично развивающейся тайваньской демократии со стороны Соединенных Штатов.

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Версия на азербайджанском языке Nensi Pelosi Tayvandan bəyanat verib: "Səfərim ABŞ-ın Çin siyasətinə zidd deyil"

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