Пелоси: Визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая

Прибывшая на Тайвань спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что ее визит никак не противоречит политике Вашингтона по отношению к Китаю.

Прибывшая на Тайвань спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что ее визит никак не противоречит политике Вашингтона по отношению к Китаю.

Как сообщает Report , об этом американский политик написала в Twitter.

"Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях", - уточнила спикер.

Пелоси также подчеркнула, что Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво. По словам спикера, ее визит - свидетельство поддержки динамично развивающейся тайваньской демократии со стороны Соединенных Штатов.