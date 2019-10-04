Пелоси считает, что Трамп вновь призвал иностранное государство вмешаться в выборы в США

Президент США Дональд Трамп вновь призвал иностранное государство вмешаться в президентские выборы в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила в четверг на фоне заявлений американского лидера о том, что Китаю следует провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

"Еще раз президент Трамп призвал иностранное государство вмешаться в наши выборы - это последний из примеров того, как он ставит свою личную политическую выгоду выше защиты честности наших выборов", - написала Пелоси в Twitter.