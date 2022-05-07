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Пелоси: РФ необходимо признать государством-спонсором терроризма

Пелоси: РФ необходимо признать государством-спонсором терроризма Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая недавно посетила Киев, назвала президента РФ Владимира Путина трусом, который воюет с детьми и мирным населением Украины.
Другие страны
7 мая 2022 г. 11:43
Пелоси: РФ необходимо признать государством-спонсором терроризма
Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая недавно посетила Киев, назвала президента РФ Владимира Путина трусом, который воюет с детьми и мирным населением Украины.

Как передает Report, об этом Пелоси заявила в интервью MSNBC.

"Путин трус. Он воюет – вместо того, чтобы вести войну – он воюет против мирных жителей. Он борется с детьми. Он использует это как оружие войны", - заявила Пелоси.

Спикер Палаты представителей США также заявила, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма. Поэтому она поддерживает обращение Украины к Конгрессу США с просьбой предоставить РФ этот статус.

"Если России нет в списке государств-спонсоров терроризма, порвите этот список. Потому что здесь у вас есть лидер страны, ядерной державы, которая вторгается в другую страну и угрожает ядерным оружием. У вас есть президент страны, который побуждает своих солдат к актам жестокости, к изнасилованию детей – маленьких девочек 11 лет, неоднократно, на глазах у их матерей, или изнасилованию их матерей на глазах у детей, к похищению детей. Эти акты насилия за гранью цивилизованного человеческого поведения. Поэтому я абсолютно уверена, что они должны быть в этом списке государств-спонсоров терроризма, и я надеюсь, что это произойдет", - подчеркнула Пелоси.

Пелоси также анонсировала принятие законопроекта об отправке Украине дополнительной военной, экономической, гуманитарной помощи. По ее словам, этого следует ожидать уже на следующей неделе.

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