Пелоси: РФ необходимо признать государством-спонсором терроризма

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая недавно посетила Киев, назвала президента РФ Владимира Путина трусом, который воюет с детьми и мирным населением Украины.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая недавно посетила Киев, назвала президента РФ Владимира Путина трусом, который воюет с детьми и мирным населением Украины.

Как передает Report, об этом Пелоси заявила в интервью MSNBC.

"Путин трус. Он воюет – вместо того, чтобы вести войну – он воюет против мирных жителей. Он борется с детьми. Он использует это как оружие войны", - заявила Пелоси.

Спикер Палаты представителей США также заявила, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма. Поэтому она поддерживает обращение Украины к Конгрессу США с просьбой предоставить РФ этот статус.

"Если России нет в списке государств-спонсоров терроризма, порвите этот список. Потому что здесь у вас есть лидер страны, ядерной державы, которая вторгается в другую страну и угрожает ядерным оружием. У вас есть президент страны, который побуждает своих солдат к актам жестокости, к изнасилованию детей – маленьких девочек 11 лет, неоднократно, на глазах у их матерей, или изнасилованию их матерей на глазах у детей, к похищению детей. Эти акты насилия за гранью цивилизованного человеческого поведения. Поэтому я абсолютно уверена, что они должны быть в этом списке государств-спонсоров терроризма, и я надеюсь, что это произойдет", - подчеркнула Пелоси.

Пелоси также анонсировала принятие законопроекта об отправке Украине дополнительной военной, экономической, гуманитарной помощи. По ее словам, этого следует ожидать уже на следующей неделе.