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Пелоси разорвала текст речи Трампа в Конгрессе США

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
© Reuters

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи президента США Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием "О положении страны".

После того, как американский президент завершил выступление, конгрессмены встали приветствовали его аплодисментами. В этот момент Пелоси, на столе которой находились бумаги с копией послания Трампа, разорвала листы.

Ранее Трамп не стал пожимать руку Нэнси Пелоси. 

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