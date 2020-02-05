Пелоси разорвала текст речи Трампа в Конгрессе США

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи президента США Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, cообщает Report со ссылкой на Reuters.
4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием "О положении страны".
После того, как американский президент завершил выступление, конгрессмены встали приветствовали его аплодисментами. В этот момент Пелоси, на столе которой находились бумаги с копией послания Трампа, разорвала листы.
Ранее Трамп не стал пожимать руку Нэнси Пелоси.