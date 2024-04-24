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Пелоси призвала Нетаньяху уйти в отставку из-за политики Израиля в секторе Газа

Пелоси призвала Нетаньяху уйти в отставку из-за политики Израиля в секторе Газа Бывший спикер палаты представителей США призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уйти в отставку из-за политики, проводимой страной в секторе Газа.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 15:35
Пелоси призвала Нетаньяху уйти в отставку из-за политики Израиля в секторе Газа

Бывший спикер палаты представителей США призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уйти в отставку из-за политики, проводимой страной в секторе Газа.

Как передает Report, ее слова приводит телеканал Sky News.

По ее словам, глава израильской военной разведки подал в отставку. Его примеру должен следовать и Нетаньяху.

Соединенные Штаты признают право Израиля на защиту, однако число пострадавших на территории сектора Газа палестинцев слишком высоко.

"Мы отвергаем политику и практику Нетаньяху - это ужасно…Что может быть хуже того, что он сделал в ответ?", - сказала Пелоси, имея в виду ответ Израиля на атаку палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября.

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Версия на английском языке Pelosi says Israel's Netanyahu 'should resign' as prime minister

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