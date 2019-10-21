Пелоси посетила Афганистан

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и делегация законодателей посетили Афганистан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.

Отмечается, что делегация США встретилась с президентом Афганистана Ашрафом Гани и другими официальными лицами.

Стороны обсудили вопросы безопасности, управления и экономического развития.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер впервые прибыл в Афганистан в качестве министра обороны для работы над контактами с “Талибаном”