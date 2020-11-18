Пелоси переизбрана лидером демократов в Палате представителей

Нэнси Пелоси, занимающая пост спикера Палаты представителей Конгресса США, переизбрана лидером демократов в нижней палате американского законодательного органа.

Нэнси Пелоси, занимающая пост спикера Палаты представителей Конгресса США, переизбрана лидером демократов в нижней палате американского законодательного органа.

Как передает Report, говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter демократов нижней палаты.

"Нэнси Пелоси вновь избрана демократами Палаты представителей в качестве нашего бесстрашного лидера", - говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, Пелоси также вновь выдвинута на пост спикера Палаты представителей. Голосования всей нижней палаты по кандидатуре третьего в американской иерархии лица в государстве не будет, пока новый состав Конгресса не приведут к присяге.

Лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд) также был переизбран в среду. "Для меня большая честь, что мне вновь доверили служить коллегам-демократам в качестве лидера большинства. Я благодарен за их поддержку в то время, когда мы готовимся преодолеть президентство Трампа и начать лучше выстраивать дела при администрации Байдена", - отмечается в заявлении законодателя.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл 10 ноября был единогласно переизбран, глава демократического меньшинства Чак Шумер также сохранил свои полномочия.