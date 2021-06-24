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Пелоси объявила о создании спецкомитета по расследованию штурма Капитолия

Пелоси объявила о создании спецкомитета по расследованию штурма Капитолия Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) объявила в четверг о создании специального комитета по расследованию беспорядков на территории Капитолия 6 января.
Другие страны
24 июня 2021 г. 20:02
Пелоси объявила о создании спецкомитета по расследованию штурма Капитолия
Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) объявила в четверг о создании специального комитета по расследованию беспорядков на территории Капитолия 6 января.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня с торжественностью и грустью я объявляю, что Палата представителей создает специальный комитет по [расследованию] мятежа 6 января, - сказала Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. - <...> Комитет будет расследовать и сообщать о фактах и причинах атаки, а также выпустит рекомендации по предотвращению будущих нападений".

Сенаторы из числа республиканцев заблокировали 28 мая прохождение законопроекта о формировании двухпартийной независимой комиссии по расследованию обстоятельств вторжения в Капитолий. За проект было подано 54 голоса, против - 35. Однако для прохождения процедурного голосования требовалась поддержка минимум 60 сенаторов.

Инициативу, направленную на учреждение этого органа, нижняя палата Конгресса одобрила 19 мая. Однако в Сенате законопроекту требовалась поддержка не только всех демократов, но и по меньшей мере 10 республиканцев, которые в основном резко критиковали данное предложение.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

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