Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили тайваньские СМИ.

Кроме того, 3 августа Пелоси может встретиться с главой тайбэйской администрации Цай Инвэнь.

Спикер Палаты представителей планировала нанести визит на остров еще в апреле, однако, получив положительный результат теста на коронавирус, отложила поездку. В июле появилась информация, что Пелоси сможет посетить Тайвань в рамках августовского азиатского турне.

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского госслужащего такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон о том, что если такой визит на остров состоится, то он не останется без последствий и Китай примет жесткие меры.