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Пеллегрини: Покушение на премьер-министра представляет беспрецедентную угрозу словацкой демократии

Пеллегрини: Покушение на премьер-министра представляет беспрецедентную угрозу словацкой демократии Расстрел премьер-министра Роберто Фицо, как одного из самых высокопоставленных представителей государства, представляет собой беспрецедентную угрозу словацкой демократии.
Другие страны
15 мая 2024 г. 19:05
Пеллегрини: Покушение на премьер-министра представляет беспрецедентную угрозу словацкой демократии

Покушение на премьер-министра Роберто Фицо, одного из самых высокопоставленных представителей государства, представляет собой беспрецедентную угрозу словацкой демократии.

Как передает Report, об этом заявил избранный президент Словакии Петер Пеллегрини на своей странице в соцсети.

"Я в ужасе от того, к чему может привести ненависть к иным политическим взглядам. Нам не обязательно соглашаться во всем, но есть много способов выразить наше несогласие демократическим и законным путем", - написал он.

Также Пеллегрини добавил, что если люди выражают разные политические мнения с оружием на улицах, а не на избирательных участках, этим они угрожают всему, что было построено за последние 31 год словацкого суверенитета.

"Я желаю премьер-министру скорейшего выздоровления. И мне очень хочется, чтобы такой бессмысленный и жестокий поступок стал предметом всеобщего осуждения", - отметил он.

Отметим, что Петер Пеллегрини является избранным с 7 апреля 2024 года президентом Словакии и официально вступит в должность 15 июня текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Pelleqrini: Baş nazirə sui-qəsd Slovakiya demokratiyası üçün görünməmiş təhlükədir

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