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Пеллегрини и Корчок прошли во второй тур выборов президента Словакии

Пеллегрини и Корчок прошли во второй тур выборов президента Словакии По результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42% и 37% голосов соответственно.
Другие страны
24 марта 2024 г. 05:52
Пеллегрини и Корчок прошли во второй тур выборов президента Словакии

По результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42% и 37% голосов соответственно.

Как передает Report, об этом сообщает словацкое издание SME со ссылкой на управление статистики.

Пеллегрини, разделяющий взгляды премьер-министра Словакии Роберта Фицо, набрал 42,1%. Глава парламента республики получил превалирующее число голосов в Банска-Бистрицком (44%), Трнавском (42%) и Тренчинском (43%) краях.

Тем временем придерживающийся либеральной политики дипломат Корчок наибольшей поддержкой электората пользуется в столичном регионе — Братиславском крае (62%).

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