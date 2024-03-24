Пеллегрини и Корчок прошли во второй тур выборов президента Словакии

По результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42% и 37% голосов соответственно.

По результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42% и 37% голосов соответственно.

Как передает Report , об этом сообщает словацкое издание SME со ссылкой на управление статистики.

Пеллегрини, разделяющий взгляды премьер-министра Словакии Роберта Фицо, набрал 42,1%. Глава парламента республики получил превалирующее число голосов в Банска-Бистрицком (44%), Трнавском (42%) и Тренчинском (43%) краях.

Тем временем придерживающийся либеральной политики дипломат Корчок наибольшей поддержкой электората пользуется в столичном регионе — Братиславском крае (62%).