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Пеле поделился памятным фото с Елизаветой II

Пеле поделился памятным фото с Елизаветой II Легенда бразильского футбола Пеле поделился публикацией в связи с кончиной королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 05:29
Пеле поделился памятным фото с Елизаветой II

Легенда бразильского футбола Пеле поделился публикацией в связи с кончиной королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Как сообщает Report, легендарный футболист поделился памятным фото с Елизаветой II на своей странице в Facebook.

Букингемский дворец 8 сентября объявил о смерти Елизаветы II. Королева, правившая 70 лет и семь месяцев - дольше всех в истории Великобритании, - умерла в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. По случаю смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, объявлен 10-дневный траур.

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Версия на азербайджанском языке Pele II Elizabetlə xatirə fotosunu paylaşıb

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