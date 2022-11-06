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Пекинский марафон состоялся после двухлетнего перерыва

Пекинский марафон состоялся после двухлетнего перерыва Пекинский марафон в воскресенье прошел в столице Китая после двухлетнего перерыва, связанного с профилактическими мерами по борьбе с коронавирусом.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 13:41
Пекинский марафон состоялся после двухлетнего перерыва

Пекинский марафон в воскресенье прошел в столице Китая после двухлетнего перерыва, связанного с профилактическими мерами по борьбе с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, в нем приняли участие порядка 20 тыс человек.

Бегуны стартовали утром с центральной столичной площади Тяньаньмэнь. 42-километровая дистанция заканчивалась в Олимпийском парке.

Среди мужчин первым финишировал спортсмен из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Анубайкэ Кувань с результатом 2 часа 14 минут 34 секунды. Из женщин лучший результат показала Ся Юйюй, она преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 28 минут 57 секунд.

Организаторы марафона со всей строгостью подошли к профилактическим мерам по борьбе с коронавирусом. Все бегуны должны были ревакцинироваться. Участникам забега было предписано находиться в Пекине в течение одной недели до соревнования и ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья.

Отметим, что Пекинский марафон проводится ежегодно с 1981 года.

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