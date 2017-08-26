Пекин запретил своим гражданам создавать новый бизнес в Северной Корее

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Власти Китая запретили своим гражданам создавать новый и расширять уже существующий бизнес в Северной Корее в рамках исполнения санкций ООН в отношении Пхеньяна, передает Report со ссылкой на РБК.

Согласно документу Министерства коммерции Китая китайским гражданам и предприятиям запрещено в рамках исполнения резолюции СБ ООН № 2371 создавать новые и расширять существующие совместные предприятия с китайским и иностранным капиталом. В министерстве отметили, что все заявки на расширение и создание предприятий в КНДР "не будут утверждены".

Китай в рамках принятой резолюции ООН в ответ на ядерные испытания КНДР 15 августа ввел экономические санкции против Пхеньяна. Пекин ограничил поставки из Северной Кореи каменного угля, железа, свинца, руд этих металлов, а также морепродуктов.