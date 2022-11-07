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Пекин выступает против вмешательства стран G7 во внутреннюю политику Китая

Пекин выступает против вмешательства стран G7 во внутреннюю политику Китая Китай протестует против вмешательства стран Группы семи (G7) во внутреннюю политику КНР. Т
Другие страны
7 ноября 2022 г. 12:32
Пекин выступает против вмешательства стран G7 во внутреннюю политику Китая

Китай протестует против вмешательства стран Группы семи (G7) во внутреннюю политику КНР. Т

Как передает Report, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировав совместное заявление "семерки", принятое по итогам встречи в немецком Мюнстере 3-4 ноября.

"Это заявление игнорирует серьезную позицию Китая и объективные факты, вмешивается во внутренние дела Китая, злонамерено клевещет и очерняет Китай. КНР выражает сильное недовольство и решительный протест по этому поводу", - заявил Чжао Лицзянь. Он также призвал G7 оказаться от мышления холодной войны и придерживаться многостороннего подхода в международных отношениях.

В совместном заявлении страны G7 заявили о стремлении к сотрудничеству с Китаем в областях, "где это возможно", в том числе по вопросам мира и безопасности, глобального здравоохранения и климата. При этом они предостерегли Пекин от "односторонних попыток изменить статус-кво силой". Вместе с тем Группа семи "напомнила Китаю о необходимости соблюдения принципов Устава ООН по мирному урегулированию споров и воздержанию от угроз, принуждения, запугивания или применения силы"

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