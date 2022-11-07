Пекин выступает против вмешательства стран G7 во внутреннюю политику Китая

Китай протестует против вмешательства стран Группы семи (G7) во внутреннюю политику КНР. Т

Китай протестует против вмешательства стран Группы семи (G7) во внутреннюю политику КНР. Т

Как передает Report, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировав совместное заявление "семерки", принятое по итогам встречи в немецком Мюнстере 3-4 ноября.

"Это заявление игнорирует серьезную позицию Китая и объективные факты, вмешивается во внутренние дела Китая, злонамерено клевещет и очерняет Китай. КНР выражает сильное недовольство и решительный протест по этому поводу", - заявил Чжао Лицзянь. Он также призвал G7 оказаться от мышления холодной войны и придерживаться многостороннего подхода в международных отношениях.

В совместном заявлении страны G7 заявили о стремлении к сотрудничеству с Китаем в областях, "где это возможно", в том числе по вопросам мира и безопасности, глобального здравоохранения и климата. При этом они предостерегли Пекин от "односторонних попыток изменить статус-кво силой". Вместе с тем Группа семи "напомнила Китаю о необходимости соблюдения принципов Устава ООН по мирному урегулированию споров и воздержанию от угроз, принуждения, запугивания или применения силы"