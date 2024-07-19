Пекин сделал демарш Токио из-за учений береговой охраны Японии и Тайваня

Китай выразил решительный протест и сделал демарш Японии из-за совместных учений японских и тайваньских кораблей береговой охраны.

Китай выразил решительный протест и сделал демарш Японии из-за совместных учений японских и тайваньских кораблей береговой охраны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы сильно недовольны и решительно выступаем против проведения Японией совместных морских маневров с регионом Тайваня. Мы сделали строгое представление японской стороне", - сказал он.

По его словам, Китай призывает Японию соблюдать принцип одного Китая, немедленно исправить свои ошибки и не поддерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня.

Ранее телеканал NHK сообщил, что патрульные корабли береговой охраны Японии и Тайваня провели первые совместные учения в водах к югу от японского полуострова Босо. Япония не имеет дипломатических отношений с Тайванем, однако поддерживает тесные связи с островом.