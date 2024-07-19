О нас

Пекин сделал демарш Токио из-за учений береговой охраны Японии и Тайваня

Пекин сделал демарш Токио из-за учений береговой охраны Японии и Тайваня Китай выразил решительный протест и сделал демарш Японии из-за совместных учений японских и тайваньских кораблей береговой охраны.
Другие страны
19 июля 2024 г. 12:51
Пекин сделал демарш Токио из-за учений береговой охраны Японии и Тайваня

Китай выразил решительный протест и сделал демарш Японии из-за совместных учений японских и тайваньских кораблей береговой охраны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы сильно недовольны и решительно выступаем против проведения Японией совместных морских маневров с регионом Тайваня. Мы сделали строгое представление японской стороне", - сказал он.

По его словам, Китай призывает Японию соблюдать принцип одного Китая, немедленно исправить свои ошибки и не поддерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня.

Ранее телеканал NHK сообщил, что патрульные корабли береговой охраны Японии и Тайваня провели первые совместные учения в водах к югу от японского полуострова Босо. Япония не имеет дипломатических отношений с Тайванем, однако поддерживает тесные связи с островом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi