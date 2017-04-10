Китай против применения военной силы в Сирии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Китай выступает против применения военной силы в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил американскому президенту о "понимании" в связи с ударом США по Сирии.

"Китайская сторона всегда выступала и выступает против использования военной силы в международных отношениях, выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности других государств. Мы считаем, что политическое решение - единственный путь урегулирования сирийского кризиса", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

По ее словам, будущее Сирии должен решить сирийский народ, а международное сообщество должно уважать его выбор.