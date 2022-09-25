Пекин продолжит стремиться к мирному воссоединению Тайваня с материковым Китаем

Китай продолжит бороться с сепаратизмом Тайваня для мирного воссоединения с островом.

Китай продолжит бороться с сепаратизмом Тайваня для мирного воссоединения с островом.

Как передает Report, об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Китай продолжит прилагать максимальные усилия для осуществления мирного воссоединения двух берегов Тайваньского пролива. Для достижения этой цели необходимо с твердой решимостью подавлять сепаратистскую деятельность, нацеленную на независимость Тайваня, принимать действенные меры для пресечения вмешательства внешних сил", - сказал он.

По словам Ван И, устойчивый мир в Тайваньском проливе будет установлен только после воссоединения острова с материком. "Только при условии национального воссоединения Тайваньский пролив обретет устойчивый мир", - отметил министр.