О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пекин: Продажа вооружений США Тайваню вредит интересам безопасности КНР

Пекин: Продажа вооружений США Тайваню вредит интересам безопасности КНР Пекин выражает протест Вашингтону из-за продаж американских вооружений Тайваню, так как данные действия США подрывают суверенитет Китая.
Другие страны
9 февраля 2022 г. 10:02
Пекин: Продажа вооружений США Тайваню вредит интересам безопасности КНР

Пекин выражает протест Вашингтону из-за продаж американских вооружений Тайваню, так как данные действия США подрывают суверенитет Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявило Министерство обороны КНР.

"Продажа Соединенными Штатами вооружений Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положений трех совместных коммюнике между КНР и США, в частности коммюнике 17 августа [1982 года]", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве считают, что США "грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности страны, разрушают военные отношения между КНР и США, а также ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе". "В связи с этим Китай выражает сильное недовольство и решительный протест, а также делает Вашингтону строгое дипломатическое представление".

Как сообщило в понедельник Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Минобороны США, Госдепартамент одобрил предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования для технической "поддержки, обслуживания и совершенствования" зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Сумма сделки составляет 100 млн долларов. Как отмечает DSCA, соглашение планируется выполнять в рамках программы обслуживания ЗРК Patriot, участие в которой "является требованием правительства США". В качестве подрядчиков названы концерн Raytheon Technologies и корпорация Lockheed Martin.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Beijing: US arms sales to Taiwan hurt China’s security interests
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Pekin: “ABŞ-ın Tayvana silah satması Çinin təhlükəsizlik maraqlarına zərbə vurur”

Другие новости из категории

Байден проведет третий телефонный разговор с Макроном
Байден проведет третий телефонный разговор с Макроном
9 февраля 2022 г. 08:56
В ОБСЕ заявили о наивысшем риске войны в Европе
В ОБСЕ заявили о наивысшем риске войны в Европе
9 февраля 2022 г. 08:25
Президент Перу привел к присяге четвертый кабинет министров
Президент Перу привел к присяге четвертый кабинет министров
9 февраля 2022 г. 08:13
ООН: Женщины-активистки, пропавшие три недели назад в Афганистане, до сих пор не найдены
ООН: Женщины-активистки, пропавшие три недели назад в Афганистане, до сих пор не найдены
9 февраля 2022 г. 07:55
ВВС Ирака уничтожили на севере страны семь боевиков ИГИЛ
ВВС Ирака уничтожили на севере страны семь боевиков ИГИЛ
9 февраля 2022 г. 07:44
Армия Йемена сбила 8 беспилотников хуситов
Армия Йемена сбила 8 беспилотников хуситов
9 февраля 2022 г. 07:08
Президент Польши считает перемещения войск РФ самыми масштабными со II мировой войны
Президент Польши считает перемещения войск РФ самыми масштабными со II мировой войны
9 февраля 2022 г. 06:27
ФРГ, Франция и Польша призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе
ФРГ, Франция и Польша призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе
9 февраля 2022 г. 04:19
Великобритания направит в Польшу 350 морских пехотинцев
Великобритания направит в Польшу 350 морских пехотинцев
9 февраля 2022 г. 03:22
Глава минобороны Украины заразился коронавирусом
Глава минобороны Украины заразился коронавирусом
9 февраля 2022 г. 02:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi