Пекин признал заражение местных медиков новым коронавирусом

Заражение медиков новым типом коронавируса в городе Ухань китайской провинции Хубэй свидетельствует о неэффективности мер защиты и контроля за распространением инфекции внутри медицинских учреждений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила замдиректора управления по медицинским делам государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй на пресс-конференции.

"Мы очень опечалены сообщениями о том, что подтвердились случаи заболевания медицинских сотрудников. Они действительно занимаются работой, представляющей большой риск", - заявила Ц.Яхуэй.

По ее словам, случаи заражения медперсонала предоставили достоверные свидетельства того, что вирус передается от человека к человеку, но, с другой стороны, показали, что профилактика и контроль распространения инфекции внутри медицинских учреждений все еще остаются недостаточно эффективными.

Отметим, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку, также существует вероятность его мутации.