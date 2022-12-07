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Пекин определил экономические цели на 2023 год

Пекин определил экономические цели на 2023 год Руководство Компартии Китая определило ряд целей в экономической сфере на 2023 год.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 09:46
Пекин определил экономические цели на 2023 год

Руководство Компартии Китая определило ряд целей в экономической сфере на 2023 год.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Среди приоритетов продвижение открытости внешнему миру, привлечение и использование иностранного капитала, оптимизация мер по профилактике и борьбе с пандемией, эффективное предотвращение и устранение крупных финансовых рисков, сообщает в среду

Политбюро Центрального комитета Компартии Китая во вторник провело специальное заседание под председательством генсека ЦК КПК Си Цзиньпина, в ходе которого проанализировало и изучило планы по экономической работе на 2023 год, меры по улучшению партийной работы и борьбе с коррупцией.

Участники заседания указали, что в 2023 году стране следует придерживаться девиза "достижение прогресса в стабильности", продолжать проводить конструктивную налогово-бюджетную политику и сдержанную монетарную политику, укреплять координацию и сочетание различных политик, оптимизировать меры по профилактике и борьбе с эпидемией.

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Версия на английском языке Beijing sets economic goals for 2023

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