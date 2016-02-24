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    Пекин обогнал Нью-Йорк по количеству миллиардеров

    В мире сейчас проживает 2188 человек, состояние которых превышает 1 млрд. долларов

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Китайская столица обогнала Нью-Йорк по количеству живущих в ней долларовых миллиардеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по данным шанхайской компании Hurun, ежегодно выпускающей доклад о количестве миллардеров в мире, Пекин стал новой мировой столицей для самых богатых.

    Количество миллиардеров в этом городе увеличилось за год с 95 до 100 человек.

    Согласно исследованию, в общей сложности в мире сейчас проживает 2188 человек, состояние которых превышает 1 млрд. долларов, 47 из них - моложе 40 лет.

    В тройку лидеров по количеству долларовых миллиардеров, помимо Китая и США, входит Индия.

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