Пекин обогнал Нью-Йорк по количеству миллиардеров

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Китайская столица обогнала Нью-Йорк по количеству живущих в ней долларовых миллиардеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по данным шанхайской компании Hurun, ежегодно выпускающей доклад о количестве миллардеров в мире, Пекин стал новой мировой столицей для самых богатых.

Количество миллиардеров в этом городе увеличилось за год с 95 до 100 человек.

Согласно исследованию, в общей сложности в мире сейчас проживает 2188 человек, состояние которых превышает 1 млрд. долларов, 47 из них - моложе 40 лет.

В тройку лидеров по количеству долларовых миллиардеров, помимо Китая и США, входит Индия.