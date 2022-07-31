Пекин назвал причину отправки военных самолетов к Тайваню

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны.

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил официальный представитель ВВС народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ.

По его словам, вылеты совершают многие типы самолетов китайских ВВС. Они защищают "драгоценный остров" Китая, отметил он.

"Тем самым мы улучшаем навыки, позволяющие защитить национальный суверенитет и территориальную целостность Китая", - сказал представитель ВВС НОАК.