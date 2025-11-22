Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Пекин направил письмо генсеку ООН в связи с обострением отношений с Токио

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 11:14
    Пекин направил письмо генсеку ООН в связи с обострением отношений с Токио

    Китай направил письмо генcеку ООН Антониу Гутерришу в связи с обострением отношений с Японией.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя КНР в ООН Фу Цуня.

    Фу Цун заявил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила "серьезное нарушение международного права" и дипломатических норм, когда заявила, что эскалация конфликта вокруг Тайваня (провинция КНР) может вызвать военный ответ со стороны Токио.

    "Если Япония осмелится на вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе, это будет оцениваться как акт агрессии. Китай решительно воспользуется правом на самооборону, предусмотренным Уставом ООН и международным правом для защиты своегосуверенитета и территориальной целостности", - написал он.

    Ранее в ноябре Такаити заявила, что обстановка вокруг Тайваня может перерасти в "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии. Однако власти КНР считают вопрос Тайваня внутренним делом Китая.

    КНР Япония Тайвань ООН
    Pekin BMT-nin Baş katibinə Tokio ilə əlaqələrin gərginləşməsi ilə bağlı məktub göndərib

    Последние новости

    12:22

    Казахстан выделил $18,6 млн для развития СЭЗ на севере страны

    В регионе
    12:12

    В Армении перехватили крупную партию наркотиков из Ирана

    В регионе
    12:12
    Фото

    Азерэнержи: Подстанция в Нахчыване обеспечит выход на европейские энергорынки

    Энергетика
    12:05
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарств

    Внутренняя политика
    11:57

    В Москве сгорели семь машин и два мотоцикла

    В регионе
    11:56

    Тбилиси и Анкара обсудили расследование крушения турецкого C-130

    В регионе
    11:41

    В каких отраслях сосредоточена основная часть льготного кредитования в Азербайджане?

    Финансы
    11:31

    ЦБА сменил поставщика услуг КАСКО

    Финансы
    11:19

    Глава МИД Армении подал в суд на экс-директора музея

    В регионе
    Лента новостей