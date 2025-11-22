Пекин направил письмо генсеку ООН в связи с обострением отношений с Токио

Китай направил письмо генcеку ООН Антониу Гутерришу в связи с обострением отношений с Японией.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя КНР в ООН Фу Цуня.

Фу Цун заявил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила "серьезное нарушение международного права" и дипломатических норм, когда заявила, что эскалация конфликта вокруг Тайваня (провинция КНР) может вызвать военный ответ со стороны Токио.

"Если Япония осмелится на вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе, это будет оцениваться как акт агрессии. Китай решительно воспользуется правом на самооборону, предусмотренным Уставом ООН и международным правом для защиты своегосуверенитета и территориальной целостности", - написал он.

Ранее в ноябре Такаити заявила, что обстановка вокруг Тайваня может перерасти в "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии. Однако власти КНР считают вопрос Тайваня внутренним делом Китая.