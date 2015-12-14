Пекин накрыл густой смог - ФОТО

Баку. 14 декабря.REPORT.AZ/ Китайскую столицу окутал густой смог, содержание опасных для здоровья твердых частиц в воздухе превышает нормы ВОЗ в 20 раз. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Пекинский центр экологического мониторинга.

Из-за смога ухудшилась видимость на улицах Пекина, в ряде мест она составляет меньше 500 м. Власти рекомендовали жителями города не выходить без необходимости на улицу и пользоваться на открытом воздухе специальными масками для защиты органов дыхания.

В Китае основными источниками смога являются выхлопные газы автомобилей и выбросы угольных теплоэлектростанций.

В декабре власти Пекина впервые ввели наивысший — "красный" — уровень экологической тревоги в связи с угрозой сильного смога.