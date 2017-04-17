Пекин прекратит поставки нефти Пхеньяну в случае ядерного испытания

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Китай может прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ей нового ядерного испытания, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова У Давэй в ходе визита в Республику Корея заявил, что в качестве мер воздействия на Пхеньян рассматривается приостановка поставок горюче-смазочных материалов и ряда других товаров, а также депортация работающих в Китае граждан КНДР.