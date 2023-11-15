Пекин и Вашингтон создадут рабочую группу по борьбе с климатическим кризисом

Китай и США намерены создать рабочую группу по борьбе с глобальным климатическим кризисом.

Китай и США намерены создать рабочую группу по борьбе с глобальным климатическим кризисом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом говорится в совместном китайско-американском заявлении, принятом в преддверии встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.

"Китай и США признают, что климатический кризис оказывает все более существенное влияние на страны по всему миру. КНР и Соединенные Штаты решили создать рабочую группу по усилению борьбы с изменением климата в 20-х годах XXI века", - сказано в заявлении.

Группа будет работать над такими вопросами, как выбросы метана в атмосферу, загрязнение окружающей среды пластиком и энергетический переход.

Отметим, что председатель КНР уже прибыл в Сан-Франциско, чтобы встретиться с президентом США. Встреча состоится сегодня. Си Цзиньпин также примет участие в заседании форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Байден ранее отметил, что целью переговоров с Си Цзиньпином является возобновление нормального общения между двумя государствами.