Пекин и Вашингтон договорились о реализации женевских торговых соглашений

Министерство коммерции КНР подтвердило, что страна достигла соглашения с США по реализации ранее согласованных в Женеве торговых договоренностей.

Министерство коммерции КНР подтвердило, что страна достигла соглашения с США по реализации ранее согласованных в Женеве торговых договоренностей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами".

США со своей стороны отменят ряд ограничительных мер в отношении КНР, отметили в китайском министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем.