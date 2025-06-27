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Пекин и Вашингтон договорились о реализации женевских торговых соглашений

Пекин и Вашингтон договорились о реализации женевских торговых соглашений Министерство коммерции КНР подтвердило, что страна достигла соглашения с США по реализации ранее согласованных в Женеве торговых договоренностей.
Другие страны
27 июня 2025 г. 15:02
Пекин и Вашингтон договорились о реализации женевских торговых соглашений

Министерство коммерции КНР подтвердило, что страна достигла соглашения с США по реализации ранее согласованных в Женеве торговых договоренностей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами".

США со своей стороны отменят ряд ограничительных мер в отношении КНР, отметили в китайском министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем.

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