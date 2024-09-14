Пекин и Минск укрепляют сотрудничество в области обороны

Беларусия и Китай обсудили перспективы укрепления сотрудничества в военной области, определили новые сферы взаимодействия.

Беларусь и Китай обсудили перспективы укрепления сотрудничества в военной области, определили новые сферы взаимодействия.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил Центральному телевидению Китая.

Министр отметил, что взаимодействие оборонных ведомств двух стран сейчас "находится на высоком уровне", и в ходе встречи с китайским коллегой были обсуждены "перспективы дальнейшего углубления сотрудничества".

"Мы пообщались с моим коллегой, министром обороны Народно-освободительной армии Китая и наметили дальнейшие перспективы нашего сотрудничества. Сотрудничество в области обороны, миротворческой деятельности, обучения, совместной боевой подготовки - оно у нас уже есть, но мы не останавливаемся на достигнутом. Обсудили ряд мероприятий, в которых будем наращивать объемы сотрудничества, выявили новые сферы взаимодействия", - добавил Хренин.