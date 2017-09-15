Пекин готов сыграть конструктивную роль в астанинских переговорах по Сирии

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Китай готов сыграть конструктивную роль в астанинских переговорах по Сирии, которые являются важной составляющей женевского переговорного процесса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы надеемся, что в ходе следующего раунда астанинских переговоров будут достигнуты позитивные результаты. Китайская сторона поддерживает все усилия, которые способствуют политическому урегулированию сирийского кризиса, и мы готовы сыграть конструктивную роль для этого", - заявила Хуа Чуньин.

По ее словам, переговоры в Астане - важная составляющая женевских переговоров.

"Китайская сторона всегда выступала за политическое решение этого вопроса, потому что мы считаем, что это единственный выход из сирийского кризиса", - добавила представитель МИД КНР.